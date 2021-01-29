Британский пенсионер дал жизнь 116 детям за восемь лет

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Бывший учитель математики из английского города Дерби Клайв Джонс дал жизнь 116 детям, отдавая свою сперму всем желающим в обход специализированных банков.

Клиенток пенсионер находит в социальных сетях. Таким образом, по его словам, он хочет помочь женщинам обрести счастье материнства. Однако желание Джонса обрадовать других женщин не понравилось его супруге, и им пришлось разводиться.

Из-за пандемии у мужчины прибавилось работы, так как многие специализированные клиники закрылись. В настоящее время он доставляет свою сперму на дом за дополнительную плату в 30 фунтов стерлингов. Он также смог познакомиться с десятью рождёнными от него детьми. Пенсионер уточнил, что хотел проверить, качественно ли выполняет свою работу, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница города Инвернесс на севере Шотландии выносила ребёнка для своей матери. Холли Саммерс в 25 лет помогла 49-летней Фэй вновь испытать радость материнства. Отцом стал отчим девушки по имени Эндрю. Пара на протяжении многих лет мечтала о пополнении, однако не могла зачать ребёнка.