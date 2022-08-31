Британский наемник вернулся с Украины на родину и рассказал о своем ранении

Британский наемник Джош Гриффитс, который вернулся с Украины после участия в конфликте на стороне Киева, рассказал о своем ранении. В ходе минометного обстрела британцу «разорвало на куски» голень, а осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге. По его словам, врачи не дают никаких прогнозов восстановления, так как ранение является очень серьёзным, пишет портал SurreyLive.

Пока он находился в больнице на Украине, власти наградили его медалью. Гриффитс уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи не дают однозначного прогноза, сможет ли он вновь поднять левую ногу, — сказано в публикации.

Чтобы попасть на Украину житель Великобритании продал свой автомобиль и уволился с работы. Перед тем, как попасть на Украину, в Польше он встретился с двумя согражданами, которые посоветовали ему вернуть домой, так как ВСУ набирает в свои ряды гражданских, которые «просто играли слишком много в Call of Duty».

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.