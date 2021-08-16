Британский министр обороны расплакался из-за ситуации в Афганистане

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в прямом эфире телеканала LBC не сдержал слёз в связи с происходящим в Афганистане. Видео опубликовало издание Independent.

По словам главы ведомства, правительство не в силах эвакуировать всех оставшихся граждан королевства и его союзников в безопасное место. Он отметил, что и Великобритания, и другие страны будут делать всё возможное для помощи оставшимся в Афганистане.

Некоторые люди не вернутся, — добавил Уоллес.

После подобного заявления глава оборонного ведомства Великобритании заплакал, продолжая свою речь с придыханием.

Ранее сообщалось, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.