Британский министр обороны расплакался из-за ситуации в Афганистане
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:23, 16 августа 2021
Бен УоллесФото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в прямом эфире телеканала LBC не сдержал слёз в связи с происходящим в Афганистане. Видео опубликовало издание Independent.
По словам главы ведомства, правительство не в силах эвакуировать всех оставшихся граждан королевства и его союзников в безопасное место. Он отметил, что и Великобритания, и другие страны будут делать всё возможное для помощи оставшимся в Афганистане.
После подобного заявления глава оборонного ведомства Великобритании заплакал, продолжая свою речь с придыханием.
Ранее сообщалось, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.