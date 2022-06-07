Британский МИД восхитился Джонсоном после скандала с вечеринками Глава МИД Британии восхитилась Джонсоном после скандала с COVID-вечеринками

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада поддержке консерваторов премьер-министру страны Борису Джонсону. В ходе голосования парламентарии вынесли вотум доверия главе правительства, несмотря на скандал с COVID-вечеринками, в которых принимал участие Джонсон во время локдауна 2021 года. Дипломат добавила, что поддерживает политика на 100%.

Рада, что коллеги поддержали премьер-министра​​​. Я поддерживаю его на 100%. Теперь пришло время вернуться к работе, — написала глава внешнеполитического ведомства Британии в Twitter.

Представители Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что с удовольствием повторил бы ряд вечеринок, которые проходили в резиденции правительства на Даунинг-стрит по время локдауна 2021 года. Слова премьера вызвали критику в социальных сетях. Пользователи поставили под сомнение искренность раскаяния Джонсона из-за участия в вечеринках.