Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада поддержке консерваторов премьер-министру страны Борису Джонсону. В ходе голосования парламентарии вынесли вотум доверия главе правительства, несмотря на скандал с COVID-вечеринками, в которых принимал участие Джонсон во время локдауна 2021 года. Дипломат добавила, что поддерживает политика на 100%.
Рада, что коллеги поддержали премьер-министра. Я поддерживаю его на 100%. Теперь пришло время вернуться к работе, — написала глава внешнеполитического ведомства Британии в Twitter.
Представители Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что с удовольствием повторил бы ряд вечеринок, которые проходили в резиденции правительства на Даунинг-стрит по время локдауна 2021 года. Слова премьера вызвали критику в социальных сетях. Пользователи поставили под сомнение искренность раскаяния Джонсона из-за участия в вечеринках.