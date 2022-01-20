Британский МИД: Россия осмелела, но уроков из истории не вынесла

Потенциальное вторжение на Украину приведёт к затяжному кризису и человеческим жертвам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она обвинила Москву в том, что её ничему не научила история с Афганистаном и Чечнёй. Об этом она заявила, выступая в пятницу в сиднейском Институте Лоуи, сообщает агентство PA.

Вторжение приведёт лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне. Кремль ничего не вынес из уроков истории, — заявила Трасс.

Она добавила, что Россия наряду с Китаем являются «глобальными агрессорами», которые «осмелели так, как Великобритания и её союзники не видели со времён холодной войны».

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне. По словам нардепа, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями. Зеленский в своём обращении к украинцам призвал не верить слухам и не паниковать. По его словам, сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».