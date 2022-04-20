Британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к войне с Россией

НАТО избегает полномасштабного военного конфликта с Россией, потому что не готово к нему, заявил экс-руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс, пишет The Independent. Он добавил, что Североатлантический альянс будет вынужден пойти на конфронтацию с Москвой только в двух случаях: если под угрозой окажется гораздо большая часть Украины, чем на данный момент, или если начнётся столкновение РФ с одним из союзников Блока.

Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готово. И нам должно быть стыдно за это, — сказал Бэрронс.

Военачальник отметил, что Британия не обладает достаточной оборонной мощью. По его словам, «если бы силам Соединённого Королевства пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Британии отвернулись от своих подданных, задержанных в Донбассе. Такое мнение она выразила в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, в Лондоне «буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».