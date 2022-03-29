Британский генерал призвал готовиться к снижению уровня жизни из-за санкций

Жителям Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, но власти страны, судя по всему, не осознают угрозу. Об этом заявил генерал в отставке Джонатан Шоу. По его словам, которые приводит газета The Independent, при попытке Лондона освободиться от влияния Москвы, запретив импорт пшеницы и нефти, население страны должно быть готово к тому, что его качество жизни станет «намного хуже».

Шоу отметил , что в течение многих лет Британия уделяла первостепенное внимание экономическим вопросам, заключая сделки с разными партнёрами, в том числе и недемократичными. Однако в случае с Россией власти решили отодвинуть их на второй план.

Теперь мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придётся дорого заплатить. Мы должны чётко понимать это, — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании жалуются на рост цен на отопление и продукты. По словам британцев, правительство принимает недостаточно мер, чтобы помочь самым незащищённым слоям общества. Sunday Express отмечает, что страна переживает энергетический кризис, который усугубляется антироссийскими санкциями, в частности ограничениями поставок гранулированного древесного топлива из России. Теперь британские импортёры ведут поиски альтернативных источников закупок.