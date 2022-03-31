Британский генерал: НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине

НАТО потерпела поражение, допустив нынешнюю ситуацию на Украине, и сегодня Альянсу приходится занимать пассивную позицию. С таким заявлением выступил экс-командующий сухопутными войсками британских Вооружённых сил, генерал в отставке Ник Паркер, передаёт ТАСС со ссылкой на интервью военачальника радиостанции Би-би-си. Он отмечает, что его мнение непопулярно среди соотечественников.

Блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Ей необходимо защищать их, у военных это называется «занять оборонительную позицию», — сказал он.

Генерал также выразил сомнение, что НАТО может перейти в наступление. По его словам, в трёх десятках стран, входящих в альянс, наблюдаются некоторые расхождения в позициях.

Тем временем Украина попросила США передать в качестве военной помощи самолёты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом.

Россия проводит спецоперацию на Украине. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».