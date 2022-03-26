Британский эксперт заявил, что в Европе не подумали о последствиях санкций

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что страны Европы, в частности Великобритания, не задумывались, чем для них обернутся антироссийские санкции. Первой реакцией жителей Европы стали уличные протесты, отметил он в интервью телеканалу RT.

Когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций, — подчеркнул Уэббер.

Он добавил, что из-за массовых акций протеста вырастет давление на власти европейских стран. И им придётся менять свою политику, при этом осознавая, что ввод санкций в отношении Москвы — это ввод санкций против самих себя, считает обозреватель.

Ранее стало известно, что жителей Германии ждут тяжёлые дни в связи с ситуацией на Украине, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вступительной речи к участникам концерта солидарности с Украиной. Он отметил, что введённые против России санкции будут иметь последствия для страны.