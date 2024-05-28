Британский эксперт раскрыл коварный план Зеленского Меркурис: Зеленский хочет столкнуть США и Китай на почве украинского конфликта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает с помощью украинского конфликта столкнуть США и Китай, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью на Yotube-канале отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса. По его словам, сложно осознать, чего именно добивается глава государства.

Возможно, он говорит себе: «У нас хорошие отношения с Китаем. Может, мы сможем завоевать их расположение, а может и нет. В таком случае мы могли бы превратить эту историю в (противостояние — ред. NEWS.ru) США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией», — допустил Меркурис.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подчеркнул, что Вашингтон хочет создать на Украине совместный консорциум по добыче и переработке лития. Это позволит Белому дому конкурировать с Китаем, уточнил он.

До этого депутат Госдумы Олег Матвейчев обратил внимание, что Зеленский совершил ошибку, когда решил обратиться к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпина с просьбой принять участие в конференции по украинскому конфликту в Швейцарии. По словам парламентария, своим действием глава Украины продемонстрировал несостоятельность предстоящего «саммита мира».