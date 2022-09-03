Британский депутат допустил применение ядерное оружия в ближайшие 10 лет Британский депутат Эллвуд: ядерное оружия будет применено в мире в ближайшие 10 лет

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ядерное оружие в мире могут применить уже в ближайшие 10 лет. Такое мнение высказал в интервью Times Radio глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. По его мнению, использование тактического ядерного оружия «разбудит людей».

Я подозреваю, хотя ужасно так говорить, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Я надеюсь это разбудит людей, и они скажут: «Ого, жить станет опасно, что мы будем делать с этим?» — сказал парламентарий.

В настоящее время между Россией и США действует Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). он истекает в 2026 году. Ранее РФ и Штаты начали согласование параметров нового договора об ограничении ядерных вооружений, но оно было прервано после начала спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявил, что возобновление диалога с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) должно проходить без каких-либо одолжений. По его словам, работа в этом направлении ведется, но результатов пока нет