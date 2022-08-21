Британских солдат призвали готовиться к войне против России

Фото: Joerg Waterstraat / SULUPRESS.DE / Global Look Press

Британским солдатам следует готовиться к войне с Россией, заявил уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни газете The Mirror. Военный также посоветовал военнослужащим подготовить к этому свои семьи. Он добавил, что британская армия готовится противостоять «угрозе» России.

Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А ещё важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжёлая роль, — рассказал Карни.

Он отметил, что уже сейчас следует обсуждать потенциальное развертывание. Военный при этом не стал уточнять, куда по его мнению могут отправить британских солдат.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для американского еженедельного новостного журнала Newsweek ранее написал, что власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Он сыронизировал, что испанцы овладели искусством дипломатии настолько хорошо, что могут обещать многое, а выполнять малое. Публицист отметил, что с такими союзниками по НАТО «враги не нужны». По его словам, Испания уходит от своих обязательств «тайком».