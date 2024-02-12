Британские журналисты раскрыли самый секретный клуб европейских банкиров FT: европейские банкиры состоят в секретном клубе IIEB

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Главы крупнейших банков Евросоюза два раза в год собираются в секретном клубе, созданном в 1950 году, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Речь идет о Международном институте банковских исследований (IIEB), бывшие участники которого критикуют его за расточительство и низкую прозрачность. Отмечается, что последнее заседание клуба состоялось в октябре 2023 года в Цюрихе.

Секретный клуб был образован в 1950 году главами четырех европейских банков для регулярного обсуждения событий в банковском секторе и в экономике. Чаще всего заседания секретного клуба проходили в элитных европейских отелях или в королевских дворцах. При этом в СМИ информация о встречах банкиров никогда не разглашалась, сайта у IIEB нет. Участникам мероприятий, среди которых выделяются и главы отдельных государств, также рекомендовано не комментировать слухи о встречах. Отмечается, что одним из участников встречи, прошедшей в 2013 году, был замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Тогда он занимал должность премьер-министра.

Источники FT подробно рассказали о собрании, которое проходило в 2010 году в Стокгольме. По их словам, гостям мероприятия предложили праздничный ужин и поход в оперный театр, а их женам — тур по местным магазинам. Одним из организаторов встречи выступил глава шведского банка Handelsbanken Пер Боман. Он признал существование секретного клуба и обвинил его в расточительстве.

Как сообщалось ранее, китайский банк Chouzhou Commercia прекратил осуществлять операции с Россией и Белоруссией. Причины принятия такого решения не раскрываются. По мнению экспертов, из-за запрета на операции вывезти товар из КНР будет невозможно как минимум до марта.