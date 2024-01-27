Британские ВМС сообщили о попытке нападения на судно у берегов Сомали

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о попытке нападения пиратов на судно у берегов Сомали, передает ТАСС. В UKMTO рассказали, что к судну приблизилось небольшое плавсредство, на котором находились четверо вооруженных людей

UKMTO получил сообщение об инциденте в 780 морских милях к востоку от Хафуна, Сомали. К судну приблизилось небольшое плавсредство, на котором находились четверо вооруженных людей с автоматическим оружием и ручным противотанковым гранатометом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда плавсредство подошло к судну на расстояние 300 м, находящаяся на борту охрана сделала несколько предупредительных выстрелов. После обмена огнем пираты изменили курс.

До этого движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, но были граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно. Сами повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама.