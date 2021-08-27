Британские власти выделили спецрейс для эвакуации животных из Кабула

Правительство Великобритании дало разрешение на организацию чартерного рейса для эвакуации из Кабула 200 кошек и собак, которых пытается вывезти из страны глава благотворительного фонда по защите животных и бывший морпех Пен Фартинг. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Соединённого Королевства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Фартинг вместе с его питомцами размещены в аэропорту афганской столицы. Ожидая транспортировки, они получают необходимую поддержку.

Ранее британские власти отказали зоозащитнику в эвакуации животных по соображениям безопасности. Министр обороны Бен Уоллес предлагал вывезти кошек и собак из Кабула после завершения эвакуации и с открытием аэропорта для коммерческих рейсов. Однако позднее он изменил свою позицию по этому поводу.

Фартинг рассказал изданию The Sun, что испытывает смешанные чувства по поводу решения Лондона. С одной стороны, он рад возможности эвакуировать питомцев, с другой — огорчён тем, что работникам его центра не разрешили покинуть страну, поскольку они являются гражданами Афганистана.

Некоторое время назад стало известно, что Великобритания завершила спасательную миссию Королевских ВВС в Афганистане. Вместе с британцами из страны вывезены около 15 тысяч афганцев.