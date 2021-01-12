Британские власти готовят ограничения на ведение бизнеса с Китаем

https://static.news.ru/photo/2d2d1c9a-54e4-11eb-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Ray Tang/Global Look Press

Великобритания намерена ввести ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР в связи с приписываемым китайским властям нарушением прав уйгуров, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб.

По его словам, британская сторона хочет поддерживать конструктивные отношения с Китаем и «безустанно» работает над этой проблемой, однако не готова жертвовать своими ценностями или безопасностью страны.

Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом, — подчеркнул он во время выступления в парламенте.

Пакет подготовленных правительством страны мер должен гарантировать, что компании из Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые якобы используют подневольный труд уйгуров, не смогут вести бизнес с Соединённым Королевством, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что КНР может превратиться в первую экономику мира к 2028 году. Примерно в то же время в рейтинг крупнейших экономик войдёт Индия.

Гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров. Китайские власти считают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с террористическим исламистским подпольем. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в исправительных лагерях СУАР якобы могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров.