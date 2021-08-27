Британские учёные будут платить добровольцам за заражение коронавирусом

В лабораториях Оксфордского университета выращивают коронавирус, который начнут прививать добровольцам для клинических исследований. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Такие исследовательские методы британские учёные используют, чтобы разработать более эффективные средства лечения COVID-19. В университете намерены платить заразившимся людям до $6,5 тысячи в месяц (около 480 тысяч рублей), пишет издание.

Отмечается, что уже более 40 здоровых молодых добровольцев переболели первым, уханьским штаммом коронавируса. Теперь на очереди эксперименты с «дельта»-штаммом, который в настоящее время является доминирующим в Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый препарат AstraZeneca на основе антител человека при проведении третьей фазы клинических испытаний показал эффективность в 77% в борьбе с коронавирусной инфекцией. Препарат AZD7442 представляет собой сочетание из двух типов моноклональных антител, период полураспада которых увеличен более чем в три раза. В компании подчеркнули, что лекарство может обеспечивать защиту от коронавируса на протяжении года.