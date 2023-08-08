Британские ученые выявили связь между лишним весом и особенностями мозга В Кембридже выявили, что лишний вес свойственен людям с большим гипоталамусом

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Ученые Кембриджского университета установили связь между лишним весом и особенностями гипоталамуса, сообщается в релизе, опубликованном на сайте университета. Отмечается, что эта часть мозга, отвечающая за контроль чувства голода и насыщения и у людей с лишним весом она больше.

Ученые Кембриджа показали, что гипоталамус, главная часть мозга, задействованная в контроле аппетита, отличается в мозгу людей с лишним весом или страдающих ожирением по сравнению с людьми со здоровым весом, — говорится в сообщении.

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