Британские учёные нашли 200 симптомов затяжного коронавируса

Исследователи Университетского колледжа Лондона вместе со своими коллегами из исследовательских центров США нашли 203 симптома затяжного коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

В исследовании британских и американских учёных принимали участие 3762 человека, у которых была диагностирована затяжная коронавирусная инфекция. Установлено, что в среднем из 206 симптомов болезни люди страдают 56. Проблемы возникают с сердцем, лёгкими, мозгом, кишечником и другими органами.

Чаще всего люди жалуются на помутнение сознания, усталость, ухудшения слуха и зрения, тахикардию и галлюцинации. У некоторых переболевших возникла сексуальная дисфункция, недержание мочи, опоясывающий лишай, а также изменение менструального цикла.

У 96% пациентов симптомы заболевания держались на протяжении трёх месяцев, у 65% — на протяжении полугода. Также 89% переболевших рассказали о рецидивах. Они возникали при большой физической активности, умственной нагрузке и стрессе. 42% перенёсших коронавирус сократили часы работы, 22% вынуждены были уволиться из-за проблем со здоровьем.

Ранее авторитетный журнал The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования об осложнениях при коронавирусной инфекции. В нём приняли участие 73 197 пациентов из 302 больниц Великобритании. Чаще всего у пациентов были диагностированы сложные респираторные, почечные и системные нарушения, а также неврологические, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые и печёночные осложнения.