Британские спецназовцы переоделись в женщин, чтобы ускользнуть от талибов

Военнослужащим специальных подразделений Великобритании пришлось пойти на хитрость, чтобы ускользнуть от «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация) во время эвакуации контингента из Афганистана. Как пишет The Sunday Express, к паранже обратились британские подразделения SAS (Special Air Service).

Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой, — сообщил источник газеты в Минобороны Великобритании.

Всего на такую уловку были вынуждены пойти 20 бойцов спецназа. Потому что им пришлось эвакуироваться с юга страны в Кабул без поддержки и возможности покинуть зону на военной технике по воздуху.

Но самым сложным отрезком пути как раз оказался сам Кабул. Из одного конца города в другой — к аэропорту имени Хамида Карзая — приходилось пробираться через захваченные талибами улицы. Во время всего пути было несколько кризисных моментов, но паранжу их снимать не заставляли.

Великобритания завершила эвакуацию своего военного контингента из Афганистана 29 августа.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» ежедневно просматривают порносайты с целью выявления афганских проституток в Сети. Они установили личности и нашли несколько секс-работниц. Этим девушкам грозит смертная казнь.