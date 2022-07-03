Британские СМИ заявили об ослаблении своих ВС из-за передаче Украине оружия

Фото: army.mod.uk

Британская газета Times сообщила, что передача оружия Украине привела к ослаблению ВС страны в ряде областей. Согласно сообщению издания, министры конфиденциально «установили прочные пороги» и не готовы допустить «уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня». сказано в публикации.

Даже при наличии этих гарантий некоторые эксперты полагают, что количество единиц уже переданного оружия оставило британскую армию недостаточно мощной в ряде областей, — пишет газета.

Так, в 1993 году Лондон купил 63 единицы РСЗО M270, но сейчас на вооружении находится порядка 44 систем. Минобороны Британии пообещало Киеву только три единицы указанного вооружения.

Мы должны взвесить риск для собственной боеспособности и возможность подавить нашего главного противника, — цитирует издание источник в британском правительстве.

Великобритания в 2000-е годы купила порядка 12 ты с. противотанковых комплексов NLAW, из которых 5 тысяч она передала Украине. Среди оставшегося вооружения, отмечает газета, часть. скорее всего, выведена или используется в учебных целях.

За последние несколько недель Минобороны Британии разместило заказы на новые NLAW. Из-за спецоперации на Украине западные страны увеличили число заказов на Украине на оружие, которое производится ограниченным количеством поставщиков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может направить на восстановление Украины более €500 млрд. По данным агентства, блок из 27 членов, признавших Киев кандидатом, передаст основную часть финансовой поддержки.