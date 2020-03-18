https://static.news.ru/photo/b9d9b71c-68f8-11ea-a847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из крупнейших в Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's вводит ограничения для посетителей на покупку наиболее востребованных товаров. Полки магазинов начали пустеть на фоне ситуации с распространением коронавируса.

С 18 марта посетители за один раз смогут купить не более трёх бакалейных товаров и не более двух следующих категорий продуктов: туалетная бумага, мыло и ультрапастеризованное молоко, сообщает агентство Reuters. Ранее представитель немецкой торговой сети Aldi в Великобритании сообщил, что покупатели смогут приобретать не более четырёх единиц одного товара.

Из-за паники, вызванной пандемией, полки магазинов стали заметно пустеть в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах, и в России. Ранее представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан рекомендовал американцам делать закупки продуктов питания и первой необходимости на неделю вперёд. Минпромторг РФ, в свою очередь, не советует запасаться продукцией. По данным ведомства дефицита социально значимых товаров в стране не ожидается, писал NEWS.ru.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.