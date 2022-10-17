Британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс iNews: порядка ста членов парламента Великобритании попросили о вотуме недоверия Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

В Великобритании около ста членов парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Об этом сообщает со ссылкой на депутатов издание inews.

Около 100 членов парламента из числа консерваторов могли написать письма с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс, — говорится в сообщении.

Один из парламентариев отметил, что Брейди, который вернется из отпуска 17 октября, потребуется помощь, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета. При этом в издании подчеркивают, что точное количество обращение может быть известно только самому главе руководящего комитета.

По правилам Консервативной партии, чены парламента могут написать главе руководящего комитета письмо с просьбой провести вотум недоверия лидеру партии. З аголосование должны выступить не менее 15% членов парламента от тори (порядка 54 человек). После вынесения решения о вотуме недоверия происходит голосование всех членов партии. Если лидера получает более 50% голосов в свою поддержку, он остается на посту и получает иммунитет на год. В противном случае он должен уйти в отставку и лишается права участвовать в новых выборах главы партии.

Ранее газета The Independent со ссылкой на членов палаты общин сообщила, что британские парламентарии ожидают отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в течение нескольких «дней или недель». Отмечается, что главу правительства не спасет даже недавнее решение уволить главу Минфина. Парламентарии рассматривают отставку Трасс как «неизбежную».

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг ранее написал в Twitter, что был уволен со своего поста спустя 38 дней после вступления в должность. Причиной увольнения Квартенга стал предложенный им план бюджета, который получил название «План Роста». Из-за этого плана фунт приблизился к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысив стоимость госзаймов и ставки по ипотечным кредитам.