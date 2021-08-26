Британские НКО призвали бороться с глобальным потеплением контрацепцией

Более 60 неправительственных организаций Великобритании направили письмо в оргкомитет ООН по подготовке 26-й Всемирной климатической конференции (СОР-26), призывая его пересмотреть затраты на борьбу с глобальными изменениями климата в пользу финансирования мероприятий по обучению женщин методам контрацепции.

По мнению активистов, вместо того чтобы тратить средства на сокращение выбросов парниковых газов, что автоматически означает замедление экономического роста, эти деньги работали бы гораздо эффективнее, если бы пошли на меры по снижению прироста населения Земли. Известно, что слаборазвитые страны дают львиную долю прироста населения планеты.

Tamal Shee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подписанты обращения на имя руководителя оргкомитета Алока Шармы утверждают, что для достижения поставленных целей по удержанию потепления не выше 1,5 градуса до середины XXI века необходимо и достаточно убедить женщин в странах третьего мира отказаться от деторождения.

Миллиарды затрачиваются на финансирование мероприятий по борьбе с изменениями климата. В то же время женщины в странах, сильнее всего затронутых климатическим кризисом, просят тратить эти деньги на мероприятия, которые дали бы женщинам возможность планировать количество детей, — говорит одна из авторов обращения, глава международной организации за репродуктивный выбор (Marie Stopes International Reproductive Choices) Бетан Кобли.

В MSI не делают секрета из того, что для сторонников философии pro-choice (права женщин на аборты) климатическая тема только удобный предлог, чтобы продвигать свою идеологию.

Сторонники этой идеологии утверждают, что чем меньше на планете живет людей, тем меньше ресурсов они потребляют, и, следовательно, у тех, кто остается жить, не возникает необходимости существенно сокращать потребление — при том что эмиссия парниковых газов, а с ней и температура как минимум не будут нарастать.

Tamal Shee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Математически эта логика безупречна — вот только почему-то глобальные сhildfree-активисты призывают правительства принять меры к снижению прироста населения именно в бедных странах, а не в той же Великобритании, средний житель которой потребляет (и, следовательно, загрязняет экологию) в разы больше среднего жителя Африки.

Однако активисты уверены, что знают нужды населения слаборазвитых стран лучше, чем сами их «необразованные» и «отсталые» жители.

Мы работаем с сообществами, которые уязвимы перед целым спектром факторов, от незапланированных беременностей до отчисления из школ. Мы видим прямую связь между изменениями климата и вопросами репродуктивного здоровья, — утверждает директор ещё одного pro-choice фонда Margaret Pyke Trust Дэвид Джонсон.

Эта связь интуитивно не очевидна, но при этом следует отметить, что экологическая программа ООН не отрицает наличия определённой взаимосвязи между климатическим кризисом и политикой планирования семьи (либо отсутствием таковой в ряде стран).

Для множества семей в слаборазвитых странах непонимание механизмов планирования числа детей напрямую ведёт к экономическим проблемам в национальном масштабе и не позволяет этим странам достигать целей устойчивого развития. Для жителей этих стран возможность не умереть от голода завтра является более предпочтительной альтернативой перспективе утонуть в водах растаявших ледников, но через пятьдесят лет.

По подсчётам организаций, выступающих за перенаправление средств с программ предотвращения глобального потепления на программы обучения женщин методам контрацепции, на такие задачи потребуется выделять ежегодно $770 млн.

Narayan Maharjan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Активисты pro-choice указывают, что подобные суммы правительства развитых стран легко могут «отщипнуть» от фондов, выделяемых на климатические программы. Ведь только одна Великобритания, хозяйка предстоящей конференции СОР-26, закладывает в бюджет на следующие пять лет £11,6 млрд (более $15 млрд) на мероприятия по снижению выбросов углекислоты, метана и прочих газов, вызывающих тепличный эффект.

Логика, которой руководствуются авторы письма в СОР-26, в значительной степени хромает, указывает эксперт в области гендерных исследований Анастасия Новкунская.

Какую-то прямую корреляцию между планированием семьи и изменениями климата найти сложно. Активисты pro-choice HКО лукавят. Аргументация за право женщин самим решать, сколько детей рожать, совершенно обоснованна. Но попытки этой аргументацией обосновывать требования, совершенно не связанные с гендерными проблемами, мне кажутся притянутыми за уши. Анастасия Новкунская преподаватель программы «Социальные исследования здоровья и медицины», Европейский университет в Санкт-Петербурге преподаватель программы «Социальные исследования здоровья и медицины», Европейский университет в Санкт-Петербурге

Математически эта логика безупречна, но с демографической и экологической точки зрения она не выдерживает критики. Ведь сhildfree-активисты призывают правительства принять меры к снижению прироста населения именно в бедных странах, а не в той же Великобритании, средний житель которой потребляет (и, следовательно, загрязняет экологию) в разы больше среднего жителя Африки.

То, что предлагают эти НКО, не самый, мягко говоря, прямой путь для решения климатических проблем. Хотя бы потому, что в странах с самым высоким уровнем потребления коэффициент рождаемости ниже двух, поэтому снижать его там уже некуда. А страны, где этот коэффициент выше двух, в копилку загрязнения окружающей среды добавляют очень и очень немного по сравнению с развитыми странами, — говорит Новкунская.

Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Считать предложения 60 НКО полным бредом было бы неправильно, не соглашается с ней эксперт по глобальной экологии Николай Дронин.

Проблемы слаборазвитых стран, о которых говорится в письме, не взяты с потолка. Климатическая политика ООН строится так, что на все страны хотят распределить ответственность за загрязнение окружающей среды, хотя львиную долю в этот процесс вносят только США, Китай и Евросоюз в целом. Логично, что остальные страны, особенно самые отсталые, ощущают моральное право требовать, чтобы им за решение проблемы, которую не они создали, платили настоящие виновники. Николай Дронин завлабораторией географического факультета МГУ по геоэкологии завлабораторией географического факультета МГУ по геоэкологии

По его мнению, действительной подоплёкой «письма 60» является стремление предотвратить неконтролируемый поток мигрантов из бедных стран в богатые, а вовсе не озабоченность глобальными экологическими проблемами.

У человека две руки, но только один рот. Экономистам давно известно, что человечеству не грозит умереть от голода, так как люди последние 100 лет производят больше, чем в состоянии потребить. Поэтому снижение парниковых выбросов лежит точно не на пути снижения потребления через ограничение рождаемости, — резюмирует Дронин.

Всемирная климатическая конференция СОР-26 намечена на ноябрь этого года в Глазго под председательством Великобритании.