Британские министры к нам прибудут не на танке

По сообщению канцелярии британского премьера, на днях в Россию прибудут министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министр обороны кабинета консерваторов Бен Уоллес для проведения конфиденциальных переговоров с российскими коллегами. Учитывая критическое состояние наших отношений с Туманным Альбионом, такой министерский десант выглядит попыткой прорыва из нынешнего дипломатического тупика. Особенно нам интересна фигура госпожи Трасс.

Трасс ещё далеко не Маргарет Тэтчер, но явно уже претендует на то, чтобы прослыть новым изданием железной леди консерваторов. Утверждают, что она в самом недалёком будущем вполне может прийти на смену погрязшему в ряде скандалов Борису Джонсону. А пока консервативная дама всеми силами подтверждает свою ярую решимость.

В Прибалтике она ездила на танке, демонстрируя безупречную причёску на фоне башни бронетехники. А в Австралии разразилась просто-таки исторической речью по поводу «Украины — страны с древней историей». У слушателей, видимо, могло возникнуть ощущение, что Трасс изучала никому не известные средневековые карты со страной под названием Украина. Однако когда она поведала доверчивым австралийцам о том, что эту «древнюю страну» многие терзали «от монголов до татар», то задумались уже историки.

То ли Трасс абсолютно неграмотна, а потому разделила татаро-монголов на составные части. Либо, наоборот, шибко грамотная и имела в виду уже крымских татар, которые с конца XV века регулярно разоряли земли нынешней Украины, которая тогда была частью Княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Но в этом случае она совершила политический просчёт, ибо крымским татарам надо на Западе сочувствовать, а не напоминать им о старых грехах. Так или иначе, но в Москве госпожа министр получит шанс расширить свои представления о российской истории, включая самую новейшую.

Но нам-то важнее не её историческая эрудиция, а явная новая международная тенденция. Ещё вчера было модно говорить о некоей политической изоляции Москвы. И на этом многие на Западе играли. А теперь, когда на словах от России ждут самых непредсказуемых каверз, европейские деятели первого ранга спешат обменяться мнениями с российскими коллегами. Причём сами же выступают инициаторами таких доверительных контактов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не так давно Москву посетила новый министр иностранных дел Германии, крайне «зелёная» Анналена Бербок. И несмотря на её заведомую проамериканскую ангажированность, было заметно, что переговоры в российской столице её явно озадачили и заставили задуматься о чём-то очень серьёзном. Затем Владимир Путин переговорил с коллегой Эммануэлем Макроном, откровенно прокомментировав ему наши опасения на поводу продвижения НАТО на восток и суть российского ультиматума. И вот к нам прибывают влиятельные представители, пожалуй, самой русофобской станы старой Европы.

Проявившаяся тенденция абсолютно понятна: представители западноевропейского ядра хотят быть полностью в курсе важнейших переговоров, которые от имени коллективного Запада ведут американцы. И это несмотря на заокеанские заверения, что Белый дом постоянно и подробно консультируется с ближайшими союзниками. Кстати, сам Джонсон планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Европейцам нужен прямой контакт, который, с одной стороны, исключил бы сговор великих держав, а с другой — не отдал бы всю коллективную внешнюю политику на откуп американскому эгоизму. Интересно, кто прибудет следующим после Трасс и Уоллеса?