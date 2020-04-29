Британские истребители поднимались на перехват противолодочных самолётов РФ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится ранее, чем через год. Однако точная дата неизвестна.

Работа продолжается, мы наблюдаем изумительную скорость. Но важно помнить о безопасности и том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до...