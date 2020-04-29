Британские истребители поднимались на перехват противолодочных самолётов РФ

Истребители Королевских ВВС Eurofighter Typhoon 29 апреля вылетели идентифицировать и сопроводить два самолёта Ту-142, выполнявших полёт над Северным морем.
Истребители дежурных сил Королевских ВВС Typhoon поднимались в воздух с авиабазы Лоссимут для наблюдения за двумя патрульными противолодочными самолётам Ту-142, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что в суверенное воздушное пространство Великобритании российские самолёты не входили. Кроме того, за российскими военными самолётами следили норвежские истребители F-16 и F-35, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS командования НАТО.
Как писал NEWS.ru, главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майкл Уигстон назвал угрозой полёты российских самолётов вблизи Соединённого Королевства.