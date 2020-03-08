https://static.news.ru/photo/ab7da412-60bf-11ea-a25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Globallookpress.com

Истребители Королевских ВВС Eurofighter Typhoon 7 марта вылетели идентифицировать и сопроводить два самолёта Ту-142, выполнявших полёт над Атлантикой.

Поднявшиеся с базы Лоссимут в Шотландии истребители ожидали подлёта российских самолётов в районе Шетландских островов, затем их взяли на сопровождение истребители с базы Конингсби в графстве Линкольншир, также за полётом российских бортов следили два французских перехватчика, сообщает Минобороны Великобритании.

В Северном флоте РФ пояснили, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — цитирует сообщение СФ «Интерфакс».

Уточняется, что в воздухе Ту-142 дозаправились от самолёта-танкера Ил-78 в Норвежском море.

Как писал NEWS.ru ранее, два российских противолодочных самолёта Ту-142 пролетели 26 февраля над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Пилоты выполняли плановую операцию. Экипажи отрабатывали прохождение данного курса над безориентирной местностью и слаженность работы без наземных средств навигации.