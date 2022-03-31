Британские банкиры обвинили власти в дискриминации россиян

Британские банкиры считают незаконной инициативу правительства страны об ограничении максимального размера банковских депозитов для россиян, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе. По мнению финансистов, подобные ограничения нарушают британские законы о равенстве и запрете дискриминации.

То, что они предлагают, незаконно, в этом нет никаких сомнений. Это больше похоже на поспешное решение, — заявил агентству один из руководителей банков.

О том, что устанавливается лимит на количество денежных средств, которые граждане России могут хранить на счетах в банках страны, британское правительство сообщило 26 февраля. Вклад не может превышать сумму в 50 тысяч фунтов.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец ранее заявил, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. Дипломат выразил надежду на то, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах. «Безответственные», по словам представителя ведомства, санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев.

Он также выразил уверенность в том, что жители Европы вряд ли готовы оплачивать из своего кармана дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, а также превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта.