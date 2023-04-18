Британская разведка узнала, к чему стремится Китай Разведка Великобритании: КНР стремится к технологическому превосходству над Западом

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Китай стремится обойти страны Запада в технологическом развитии для достижения доминирующей позиции в системе международных отношений. Такое предположение приводится в докладе главы британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон, выдержки из которого приводит Times. Там также подчеркивается, что Запад не может позволить себе бездействие в подобной ситуации.

Китай определил ряд существующих и появляющихся технологий как жизненно важные для своей национальной безопасности. И он также стремится стать мировым лидером в утверждении технологических стандартов. <...> Китай не просто двигается к паритету с западными странами, его цель — техническое превосходство. Он будет использовать свою технологическую силу как инструмент для достижения доминантной роли в международных делах, — говорится в докладе.

По мнению Кэмерон, в сложившейся ситуации Запад не может позволить себе «не идти в ногу с Китаем», поскольку это несет в себе риск, что КНР станет «доминирующей державой в киберпространстве». Глава NCSC предположила, что в настоящее время Запад сталкивается с «определяющим эпоху вызовом», к возникшим рискам следует относиться серьезно и «не заниматься самоуспокоением».

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай и Россия находятся в тесных связях, превышающих военно-политические альянсы времен холодной войны. Он добавил, что Пекин и Москва активно сотрудничают в различных практических сферах и подчеркнул теплые отношения между народами двух стран. По его словам, отношения между КНР и Россией уже «вступили в новую эру».