Британская разведка провела тайные переговоры с талибами

Руководители разведывательной службы Великобритании MI-6 провели переговоры с пришедшими к власти в Афганистане талибами (движение «Талибан» запрещено в России). Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, таким образом британские власти намерены получить гарантии от боевиков, что они не планируют террористических атак на западные страны. Переговоры проходили около двух недель, и, как отмечается, они проходили не только в Кабуле, но и в катарской столице — Дохе.

Великобритания опасается, что в Афганистане «Талибан» даст прибежище террористам, которые планируют теракты в отношении стран Запада. В MI-6 не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что американские военные заключили тайную сделку с представителями движения «Талибан», сопровождавшими группу граждан США к «секретным» воротам в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана. По данным телекомпании CNN, американцев информировали о точках сбора близ аэропорта, где талибы проверяли их документы, а затем сопровождали к пропускному пункту, где эвакуируемых уже ожидали военнослужащие США.