Британская разведка провела тайные переговоры с талибами

Руководители разведывательной службы Великобритании MI-6 провели переговоры с пришедшими к власти в Афганистане талибами (движение «Талибан» запрещено в России). Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, таким образом британские власти намерены
Великобритания опасается, что в Афганистане «Талибан» даст прибежище террористам, которые планируют теракты в отношении стран Запада. В MI-6 не прокомментировали эту информацию.
Ранее сообщалось, что американские военные заключили тайную сделку с представителями движения «Талибан», сопровождавшими группу граждан США к «секретным» воротам в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана. По данным телекомпании CNN, американцев информировали о точках сбора близ аэропорта, где талибы проверяли их документы, а затем сопровождали к пропускному пункту, где эвакуируемых уже ожидали военнослужащие США.