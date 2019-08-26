Жители британского графства Сомерсет обнаружили, возможно, один из самых ценных кладов в истории страны. 2571 монета времён правления короля Гарольда II Годвинсона пролежали в земле около тысячи лет.
Монарх руководил государством на протяжении девяти месяцев в 1066 году, что придаёт находке ещё большую ценность, пишет
Счастливчиками оказались Адам Стейплс и Лиза Грейс. Они сразу признались, что подобные находки происходят раз в жизни. По их словам, они наткнулись на монеты ещё семь месяцев назад. Всё это время древние деньги находились на экспертизе в одном из музеев Лондона.
Ранее News.ru сообщал, что захоронение, относящееся к III веку до нашей эры, обнаружили археологи в Кировском районе Крыма. Открытие сделали во время проведения раскопок почти исчезнувшего кургана. Специалисты обнаружили спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, характерные для так называемого катакомбного времени, внутри которых находились остатки погребений.