https://static.news.ru/photo/5fe68ac0-e2cd-11e9-b077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/Global Look Press

Ян и Дениз Фелтэм из Великобритании стали жертвой мошенников. Лондонцы заплатили 10 тысяч фунтов стерлингов за роскошную квартиру на Ибице. Однако пентхаус на самом деле не существует.

Когда мы приехали, администратор отеля сказал, что VIP-номеров в гостинице нет, — цитирует потерпевших The Sunday Times .

Объявление гласило, что в пентхаусе есть: турецкая баня, ванна с гидромассажем, частных лифт и выход к пристани для яхт и чистому песчаному пляжу.

Внушали надежды и отзывы под публикацией. Средний рейтинг откликов равнялся 4 звёздам из 5. Несуществующий номер якобы находится в комплексе Las Boas.

Ранее News.ru сообщал, что российская балерина Анастасия Волочкова в преддверии своего выступления в Анапе на празднике открытия курортного сезона показала одну из своих тренировок. На ней отрабатываются элементы номера, который будет представлен публике курортного города.