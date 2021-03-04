В Британии из-за кошки задержали скоростной поезд

https://static.news.ru/photo/9cb7fa36-7cf7-11eb-972d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотни людей опоздали в Манчестер из-за того, что одна наглая кошка забралась на крышу скоростного поезда Лондон — Манчестер и отказывалась слезать. Опоздание оказалось не критичным — персонал вокзала оперативно пересадил пассажиров в другой состав, однако отправление всё равно задержалось.

Инцидент произошёл вечером 2 марта на станции Юстон. Примерно за полчаса до отправления поезда сотрудники заметили, что на крыше состава сидит кошка и явно не собирается по своей воле оттуда слезать. Животное находилось в опасной близости от контактного провода, что могло привести к гибели несостоявшейся хвостатой путешественницы.

Снять мохнатую любительницу приключений удалось только через два с половиной часа, при этом, по словам сотрудников станции, она выглядела спокойной. Как животное оказалось на крыше состава, остаётся загадкой.

Нам обычно приходится иметь дело с птицами, но за всю мою работу это первая кошка. К счастью, любопытство не убило эту кошку, мы рады, что она не потратила одну из своих девяти жизней, — рассказал менеджер станции Джо Хендри. Его слова приводит The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что в вахтовом посёлке Сабетта белый медведь распугал людей, приехавших на снегоходе. Исследовав транспортное средство и не найдя там ничего вкусного, медведь удалился, никого не тронув.

На кадрах видно, как медведь подходит к снегоходу и начинает изучать содержимое сумок, привязанных к нему. Потом он опрокидывает снегоход на бок и отправляется к месту, где спрятались испуганные водитель и пассажир. В итоге медведь уходит ни с чем.