Британка сфотографировала сына и обнаружила рак Daily Mirror: вспышка телефона помогла британке обнаружить рак у ребенка

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В Великобритании 40-летняя Сара Хеджес из города Джиллингем смогла обнаружить у трехмесячного сына редкую форму рака — ретинобластому — при помощи вспышки телефона при фотографировании, передает Daily Mirror. Малыш прошел шесть курсов химиотерапии и смог побороть недуг.

Сообщается, что британка готовила ужин и, взглянув на сына, заметила белое свечение прямо в глазу малыша. Сначала она подумала, что все дело в отражении света, но не стала игнорировать свои опасения. Спустя день она посмотрела в глаза ребенка и вновь заметила странное свечение. Затем она сделала фото, включив вспышку на телефоне, — на снимке было отчетливо видно белое пятно.

Женщина пришла к врачу и все рассказала, вскоре после этого медики сообщили, что у малыша ретинобластома. Это достаточно редкое заболевание сетчатки глаза, которое встречается только у детей в возрасте до двух лет. Характерными признаками болезни являются косоглазие, снижение зрения, покраснения глаза и боль.

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