Британка отправилась в кругосветку на легкомоторном самолёте

Жительница Великобритании Зара Рутфорд отправилась в кругосветное путешествие на легкомоторном самолёте. Об этом сообщает The New York Times.
Девушка
Британка добавила, что этим путешествием хочет показать девушкам, что не стоит бояться осуществлять свои мечты. В организации поездок ей помогают спонсоры, которые берут на себя все расходы, а словацкая компания Shark Aero предоставила Рутфорд самолёт. Девушке также дали вспомогательный персонал, который решает вопросы по логистике и организации посадок в том или ином аэропорту. Её отец, который является профессиональным пилотом, консультирует по технической части.
Ранее россиянин Максим Тимохин, чья кругосветка продолжается с апреля 2019 года, рассказал, что за границей, особенно в отдалённых странах, живо стереотипное представление об РФ — холод, водка, КГБ и «суровые люди».