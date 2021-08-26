Британка отправилась в кругосветку на легкомоторном самолёте

Жительница Великобритании Зара Рутфорд отправилась в кругосветное путешествие на легкомоторном самолёте. Об этом сообщает The New York Times.

Девушка вылетела из Бельгии 18 августа. Маршрут 19-летней путешественницы проходит через Великобританию, Исландию, Канаду, Латинскую Америку, Россию, азиатские страны, Индию, ОАЭ и Египет. Потом Рутфорд снова пролетит над Европой и вернётся в Великобританию 4 октября.

Британка добавила, что этим путешествием хочет показать девушкам, что не стоит бояться осуществлять свои мечты. В организации поездок ей помогают спонсоры, которые берут на себя все расходы, а словацкая компания Shark Aero предоставила Рутфорд самолёт. Девушке также дали вспомогательный персонал, который решает вопросы по логистике и организации посадок в том или ином аэропорту. Её отец, который является профессиональным пилотом, консультирует по технической части.

Ранее россиянин Максим Тимохин, чья кругосветка продолжается с апреля 2019 года, рассказал, что за границей, особенно в отдалённых странах, живо стереотипное представление об РФ — холод, водка, КГБ и «суровые люди».