https://static.news.ru/photo/18dfca2c-b9f8-11e9-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Семья Сэлмон из Великобритании воспитывает необычного щенка лабрадора. Малышка родилась с шестью лапами. Заводчики усыпили бы животное, если бы его никто не забрал.

Сейчас щенок передвигается прыжками — как кенгуру. Поэтому ему было решено дать кличку Ру.

Когда она идёт, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползёт по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило, потому что она полна энергии, — рассказала Daily Mail новая хозяйка маленького лабрадора.

Семья Сэлмон не теряет надежды, что пёс сможет встать на лапы. Они обратились к лучшему ветеринару Ноэлю Фитцпатрику. Сейчас доктор решает, что нужно сделать, чтобы собака могла ходить, сообщает телеканал « 360 ».

Как писал News.ru, домашний любимец из китайской провинции Цзянсу по кличке Ай Фэй прославился на весь Интернет благодаря тому, что очень эмоционально и драматично реагирует на происходящее вокруг. Хозяйка Тан Чанг фотографирует кота и выкладывает снимки в аккаунт Instagram, который уже успел завоевать аудиторию в 30 тысяч человек.