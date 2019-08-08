https://static.news.ru/photo/18dfca2c-b9f8-11e9-990c-fa163e074e61_660.jpgФото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press
Семья Сэлмон из Великобритании воспитывает необычного щенка лабрадора. Малышка родилась с шестью лапами. Заводчики усыпили бы животное, если бы его никто не забрал.
Сейчас щенок передвигается прыжками — как кенгуру. Поэтому ему было решено дать кличку Ру.
Когда она идёт, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползёт по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило, потому что она полна энергии, — рассказала Daily Mail новая хозяйка маленького лабрадора.
Семья Сэлмон не теряет надежды, что пёс сможет встать на лапы. Они обратились к лучшему ветеринару Ноэлю Фитцпатрику. Сейчас доктор решает, что нужно сделать, чтобы собака могла ходить, сообщает телеканал «360».
Как писал News.ru, домашний любимец из китайской провинции Цзянсу по кличке Ай Фэй прославился на весь Интернет благодаря тому, что очень эмоционально и драматично реагирует на происходящее вокруг. Хозяйка Тан Чанг фотографирует кота и выкладывает снимки в аккаунт Instagram, который уже успел завоевать аудиторию в 30 тысяч человек.