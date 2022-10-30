Британию объявили участницей конфликта на Украине Посольство РФ: Великобритания является участницей конфликта на Украине

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Посольство России в Лондоне заявило, что теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили, что британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ разведданными. Российская дипмиссия добавила, что Москва проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем теракте 29 октября.

Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными, — сказано в публикации.

В посольстве указали на то, что Лондон не принимает в расчет судьбы мирных жителей России и Украины, а также слом механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.