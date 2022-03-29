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Британия заявила о поддержке присутствия военно-морских сил в Арктике

19:04, 29 марта 2022
Британия заявила о поддержке присутствия военно-морских сил в Арктике
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В Министерстве обороны Великобритании заявили, что власти страны будут оказывать поддержку периодическому присутствию военно-морских сил Соединённого Королевства в Арктике, пишет ТАСС. Также в источнике сообщили, что Британия расширит программу учений с союзными государствами.

Британия будет поддерживать периодическое присутствие своих ВМС в Арктике, расширит программу учений с союзниками, — сказано в сообщении.

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