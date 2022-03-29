Британия заявила о поддержке присутствия военно-морских сил в Арктике

С украинской стороной не получится договориться и ей нельзя верить в процессе переговоров, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя итоги переговоров 29 марта между Украиной и Россией, передаёт РИА Новости. По его мнению, Украине нельзя верить даже после подписания документов и даже когда за неё «вписываются» такие страны как Германия и Франция.

Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому всё то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту, — заявил Пушилин. 29 марта...