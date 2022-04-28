«Британия заигралась»: в Совфеде пригрозили атаковать поставки Украине Сенатор Джабаров: британские поставки Украине могут стать законной целью для России

Фото Lukas Balandis/Global Look Press

Британские поставки Украине могут стать законной целью для России, заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров изданию Lenta.ru. Так он отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина может наносить удары по путям и объектам снабжения ВС РФ в соответствии с международным правом.

Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, что когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины, и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю, — сказал Джабаров.

Бен Уоллес ранее объяснил, что атака на пути снабжения российской армии является для Украины частью самообороны, поскольку только так действия России будут замедлены. При этом он отметил, что не видел доказательств причастности украинской армии к взрывам на российской территории.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи также одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки. Чиновник считает, что Киев вправе нанести удар «вглубь территории противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов».