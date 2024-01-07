Британия захотела вытеснить Россию еще с одного мирового рынка Британия заявила о планах конкуренции с Россией на рынке ядерного топлива

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Великобритания планирует начать производство низкообогащенного уранового топлива, чтобы составить России конкуренцию на мировых рынках, заявила министр энергетики королевства Клэр Кутиньо. По ее словам, которые приводит ТАСС, Лондон выделит на эти цели $380 млн.

Мы станем первой страной в Европе, помимо России, которая начнет производить передовое ядерное топливо, — сказала глава Минэнерго Британии.

К 2050 году Британия планирует производить 24 ГВт чистой атомной энергии, рассказала чиновница. По оценке британского Минэнерго, это позволит удовлетворить 25% всех потребностей страны в энергии.