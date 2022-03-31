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Британия заблокировала активы трёх компаний своей страны в рамках санкций

19:42, 31 марта 2022
Британия заблокировала активы трёх компаний своей страны в рамках санкций
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Власти Великобритании заблокировали активы трёх компаний своей страны в рамках нового пакета санкционных ограничений, вызванных конфликтом на Украине. Агентство Reuters указало, что под санкции попали три фирмы Photon Pro, Majory и Djeco Group. Ранее данные фирмы добавили в санкционный список Соединённых Штатов.

Согласно уведомлению министерства финансов, компании, зарегистрированные по британскому адресу, подлежат замораживанию активов. Три фирмы были добавлены в санкционный список США в начале этого месяца, — сказано в сообщении.

Ранее Великобритания расширила санкционный список и добавила туда новых россиян. В частности, под ограничениями оказались начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и известный телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, являющийся гражданином Великобритании. 

1 марта минфин Великобритании запретил Сбербанку проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Подобная мера вводится против корреспондентских счетов российского банка и связана с «исключительной значимостью» финорганизации для российского рынка

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