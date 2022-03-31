Британия заблокировала активы трёх компаний своей страны в рамках санкций

Народная милиция ДНР сообщила, что один из украинских вертолётов Ми-8 был сбит с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Stinger. Американское оружие было захвачено в качестве трофея в Мариуполе, сообщает ведомство в Telegram-канале.

По уточнённым данным, один из сбитых украинских вертолётов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчётом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения города Мариуполь, — говорится в сообщении. На месте падения...