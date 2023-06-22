Британия выделит дополнительные средства на зарплаты украинских учителей Шмыгаль: Украина получит $500 млн от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере $500 миллионов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей. По словам премьер-министра, деньги также пойдут на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей.

Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в $500 млн от Великобритании. Помощь Киеву также предоставят власти США и Финляндии, средства пойдут на оплату зарплат учителей и спасателей, а также на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей, — сказал Шмыгаль.

Он при этом не стал уточнять, на каких условиях Киев получил дополнительные средства на поддержку социальной сферы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на, приблизительно, €50 миллиардов. Отмечается, что помощь будет направлена на восстановление Украины и будет предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. По словам собеседника агентства, план Еврокомиссии будет финансироваться путем взносов государств-членов, а не рыночных займов.