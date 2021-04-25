Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского

Четырнадцать россиян подпали под санкции Великобритании из-за дела Сергея Магнитского. Об этом сообщает ТАСС.
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Въезд на территорию королевства им запрещён, все активы на британской территории будут заморожены.
Ограничительные меры против вышеназванных лиц введены за хищение суммы, эквивалентной $230 млн госсредств РФ, с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществлённой в 2007 году. Часть из них была выведена за рубеж.
Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают Магнитского причастным к коррупции.
«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.