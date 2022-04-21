Великобритания запретила импорт серебра, икры и изделий из дерева из России

Запрет на импорт серебра, икры, изделий из дерева из России ввела Великобритания, сообщает МИД королевства. Также Лондон повысит тарифы на импорт алмазов и каучука из РФ и Белоруссии на 35%.

Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Великобритании взлетели цены на мебель из-за антироссийских санкций. По словам предпринимателей, из-за запрета на импорт российской древесины другие поставщики резко подняли цены на сырьё. В среднем стоимость мебели увеличилась на 25%.

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написала газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.