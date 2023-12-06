Британия ввела новые санкции против связанных с Россией компаний Великобритания расширила на 46 позиций антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список еще на 46 позиций, сообщается на сайте британского правительства. Под рестрикции попали предприятия в Белоруссии, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, которые поддерживают «военные усилия» России.

В частности, Лондон ввел санкции против членов совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса «Союз», а также Воткинского машиностроительного завода. Кроме того, ограничения будут действовать в отношении четырех операторов судов из ОАЭ, «используемых Россией для смягчения удара санкций, связанных с нефтью».

Накануне Министерство финансов США обновило санкционные списки по России и Белоруссии. Ограничения коснулись 13 физических лиц и 20 компаний. В частности, под американские ограничения подпали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова, Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», а также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Ранее Reuters писал, что США, Евросоюз и Великобритания оказывают давление на Панаму, Либерию и Маршалловы острова, чтобы те усилили наблюдение за своими судами, которые могут перевозить российскую нефть стоимостью выше предельной. От этих стран требуется обеспечить неучастие кораблей под своими флагами в перевозке российской нефти по ценам выше «ценового потолка».