https://static.news.ru/photo/c8968a2e-6d48-11ea-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luke Dray/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Британия вводит карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Также запрещено собираться более чем по два человека, сообщает The Sun.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии могут ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время власти обсуждают возможность ввести комендантский час и закрыть все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.