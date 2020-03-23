Британия вводит карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Также запрещено собираться более чем по два человека,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии могут ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время власти обсуждают возможность ввести комендантский час и закрыть все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.
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