Британия вслед за ЕС ввела санкции против производителя иранскпх БПЛА

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Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries — производителя беспилотников «Шахед». Также ограничения введены против ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств Ирана, о чем сообщается в санкционном списке на сайте британского правительства.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку активов указанных лиц и организации. Под ограничения подпали начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, глава службы снабжения и исследований в Минобороны бригадный генерал Сейед Ходжатоллы Курейши, военачальник Саид Агаджани.

Глава Минобороны Бен Уоллес в четверг, 20 октября, выступил с заявлением, что Иран поставляет России беспилотники. При этом Иран и Россия категорически отвергают данные обвинения.

Ранее Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries — и трех генералов из Ирана якобы за поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию.