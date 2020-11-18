Британия создаст спецслужбы по космосу и киберпространству

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Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании 18 ноября принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Как передаёт ТАСС, 122 государства поддержали принятие проекта, 53 страны воздержались, Украина и США высказались против. В тексте документа, соавторами которого стали представители более 20 государств, выражается обеспокоенность по поводу...