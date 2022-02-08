Джонсон: Лондон может отправить истребители и корабли на юго-восток Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в статье для издания The Times, что власти страны рассматривают возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу. Таким образом Лондон намеревается усилить защиту государств — союзников по НАТО. Глава кабмина пояснил, что этот план изучается для предотвращения «вторжения» России на Украину.

Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу, — написал министр.

При этом он уточнил, что дипломатия является наиболее действенным и гуманным способом предотвратить кризис на Украине. По словам Джонсона, согласно Уставу ООН, любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу.

Ранее глава британского правительства заявил, что из-за ситуации вокруг Украины в Европе наблюдается «крупнейшее наращивание военной мощи» со времён холодной войны. Политик отметил, что возникший кризис может предотвратить «принципиальная и решительная дипломатия».