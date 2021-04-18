Британия призвала РФ обеспечить Навального независимой медпомощью

https://static.news.ru/photo/e4119c20-a06a-11eb-9088-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Лондоне обеспокоены сообщениями о «неприемлемом обращении» в колонии с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Великобритании.

Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшением его здоровья. Господину Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы вновь повторяем призыв немедленно освободить его из политически мотивированного заключения, — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее Навальный рассказал, что устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Навальный уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая, а теперь уже и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях. Он также рассказал, что его пытают лишением сна, а другим заключённым отдают приказы, согласно которым дежурные не убираются у его кровати. Блогер рассказал, что их попросту запугивают.

Кроме того, Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии. По его словам, уже троих из 15 человек, входящих в его отряд, госпитализировали с этой инфекцией, писал NEWS.ru.